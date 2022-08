Usa Weekly News, FBI da Trump. Il Tycoon: “Attacco a mia candidatura"

5/18 45office.com

La cronaca del raid /4 - I documenti sequestrati nel resort in Florida di Donald Trump “erano tutti declassificati” e dunque non più top secret. Lo ha dichiarato lo stesso Trump in un post pubblicato sulla sua piattaforma social, Truth. “Primo punto - ha scritto Trump - erano tutti declassificati. Secondo, non avevano bisogno di sequestrarli. Potevano averle senza politicizzare e fare irruzione a Mar-a-Lago. I documenti erano in un posto sicuro, con una sicura aggiuntiva messa su loro richiesta”