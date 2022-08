Donald Trump, l’Fbi restituisce al tycoon i tre passaporti sequestrati

L'Fbi ha restituito a Donald Trump i tre passaporti confiscati durante la perquisizione nella sua residenza di Mar-a-Lago. Lo riporta Politico, precisando che due erano scaduti (non uno come aveva riferito il tycoon in un post su Truth). Il sito rivela anche che l'ex presidente starebbe pensando a un viaggio in Scozia per visitare uno dei suoi golf club a fine estate: sarebbe il primo all'estero da quando ha lasciato la Casa Bianca.

Nyt: ex dirigente della Trump Organization vicino al patteggiamento

Sul fronte dell’indagine sulla Trump Organization, secondo il New York Times - che cita due persone a conoscenza dei fatti - Allen H. Weisselberg, a lungo alto dirigente finanziario dell’organizzazione, sarebbe a un passo dal patteggiamento con la procura di Manhattan ma non coopererà in una più' ampia indagine sul tycoon. L'accordo, se finalizzato, non porterà gli inquirenti più vicino a un eventuale rinvio a giudizio di Trump ma trasformerà uno dei sui luogotenenti più fidati in un pregiudicato. Il patteggiamento gli risparmierà probabilmente una condanna severa, che potrebbe limitarsi a soli cinque mesi di carcere. In tal caso la società di Trump si ritroverebbe ad affrontare da sola il processo.