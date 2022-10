Usa, Trump ricorre alla Corte suprema per il raid Fbi a Mar-a-Lago

Mondo

Nella settimana in cui Putin sigla l’annessione di quattro regioni ucraine alla Russia, Biden afferma che “USA e i loro alleati non si faranno intimidire” dal presidente russo. “Non ci spaventerà, siamo pronti, insieme ai nostri alleati della Nato, a difendere ogni centimetro del territorio della Nato” ha sottolineato il presidente statunitense. All'attenzione del presidente anche sviluppi e conseguenze dell’Uragano Ian, che ha colpito la Florida A cura di Valentina Clemente

“Sosterremo Kiev” – “Gli Stati Uniti onoreranno sempre i confini dell’Ucraina riconosciuti a livello internazionale”, si legge nella nota firmata dal presidente Usa. “Continueremo a sostenere gli sforzi dell’Ucraina per riprendere il controllo del suo territorio, rafforzando la sua mano militarmente e diplomaticamente, anche attraverso gli 1,1 miliardi di dollari di ulteriore assistenza alla sicurezza, che gli Stati Uniti hanno annunciato questa settimana”, ha aggiunto Biden

