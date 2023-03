Usa, il Gran Giurì ha incriminato Donald Trump

Il gran giurì di New York ha votato per incriminare il tycoon per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels durante la campagna elettorale del 2016. L'ex presidente, che ha appreso la notizia mentre si trovava a Mar-a-Lago, si dice "completamente innocente". Il figlio Eric: "Incriminazione atto politico"

Il gran giurì di New York ha votato per incriminare l'ex presidente Donald Trump per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Lo riportano i media americani. Trump è il primo ex presidente incriminato nella storia degli Usa. Le accuse precise non sono ancora note, ma il caso è quello del pagamento in nero alla pornostar, durante la campagna elettorale del 2016 per farla tacere sulla loro relazione. Il tycoon ha commentato le accuse in un comunicato, affermando di essere "completamente innocente".

Trump a Mar-a-Lago, "colto alla sprovvista"

Donald Trump ha appreso la notizia mentre si trova nella sua residenza di Mar-a-Lago. Fonti vicine all'ex presidente hanno ammesso, al New York Times, che l'entourage del tycoon è stato colto alla sprovvista e non si aspettava alcuna decisione da parte del Gran Giurì fino alla fine di aprile.