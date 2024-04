Fentanyl, l'Italia alza l'allerta: la droga trovata in dose di eroina

Nuova allerta riguardo alla presenza di fentanyl in Italia. L'allarme è stato lanciato dal Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), coordinato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA). L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato che il fentanyl è stato utilizzato come sostanza da taglio in una dose di eroina sequestrata alcune settimane fa nella zona di Perugia. Si tratta del primo caso accertato in Italia. In raccordo con il Sottosegretario Alfredo Mantovano, è stato, quindi, attivato il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl che prevede l'invio dell'allerta a tutte le forze di polizia e a tutte le amministrazioni.

Come funziona il Sistema di allerta rapida per le droghe

Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), istituito nel 2009 dal DPA e gestito operativamente con l'ISS, si legge in una nota, opera grazie alla collaborazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, di una rete di laboratori di polizia scientifica e tossicologia clinico-forense, nonché di centri antiveleno, oggi in fase di ulteriore rafforzamento, in grado di individuare tempestivamente su tutto il territorio nazionale i fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive e alle nuove modalità di consumo di sostanze stupefacenti classiche. Il NEWS-D può lanciare segnalazioni di allerta alle strutture deputate alla tutela della salute e alle forze di polizia, consentendo le necessarie misure politico-sanitarie in risposta alle emergenze, e di contrasto al traffico. L'allerta è stata diffusa "affinché sia rafforzata la rete di monitoraggio territoriale e aumentata l'attenzione in tutti i settori potenzialmente esposti".