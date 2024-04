Roma, cocaina nascosta nel pannolino del figlio: arrestata la madre

Operazione antidroga dei carabinieri a Roma Est, nel quartiere di Ponte Di Nova. Una ragazza di 29 anni, madre da alcuni mesi, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in seguito a una perquisizione nella sua abitazione. La donna, dopo aver aperto la porta ai Carabinieri, ha chiesto di tornare in camera da letto per cambiare il neonato: qui ha cercato di nascondere nel pannolino del figlio un cilindro di plastica trasparente, che conteneva 15 involucri con all’interno cocaina, per un peso complessivo di 13 grammi.