I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno arrestato due uomini e sequestrato oltre 18 kg di cocaina. In provincia di Ravenna sono stati requisiti 31,1kg. Finito in manette un 40enne che la trasportava ascolta articolo

Una Porsche con 18 kg di cocaina e un'altra auto con a bordo oltre 30 kg di droga. Doppio sequestro di sostanze stupefacenti tra Savona e Ravenna, condotto dalla Guardia di Finanza in due operazioni separate. Le circostanze sono simili. La droga infatti era nascosta in entrambi i casi nei vani della parte posteriore delle auto sottoposte ai controlli. I conducenti delle vetture, sequestrate insieme a droga, telefoni e denaro, sono stati fermati e sono sotto vincolo restrittivo.

Il sequestro ligure Tutto prende il via grazie a una capillare attività di monitoraggio in Liguria. I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno portato a conclusione un’operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, culminata con l’arresto di due italiani e il sequestro di oltre 18 chilogrammi di cocaina, diversi telefoni cellulari, denaro contante e due auto di grossa cilindrata. Le due vetture, una Mercedes e una Porsche, viaggiavano lungo la tratta autostradale Ventimiglia/Genova. Alla guida due cittadini romani di rientro dalla Spagna.

La cocaina nella Porsche I finanzieri hanno notato evidenti segnali di nervosismo dai due fermati. Controlli più approfonditi hanno portato alla scoperta dell'ingente quantitativo di cocaina in panetti sottovuoto nella parte posteriore della Porsche. Una volta messa in vendita sulle piazze di spaccio, la droga avrebbe generato profitti illeciti per oltre 1 milione e 300mila euro. I due uomini, ora posti sotto vincolo restrittivo, sono stati condotti presso la casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare chi fossero i destinatari della cocaina.



Oltre 30 kg di cocaina sequestrati in provincia di Ravenna In provincia di Ravenna invece, la Guardia di Finanza ha arrestato un 40enne di origine albanese residente a Godo di Russi. L'uomo, incensurato, è stato trovato con 31,1kg di cocaina nascosti in due vani nella parte posteriore dell'auto. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino il 40enne è stato bloccato per un'indagine del Gruppo Operativo Antidroga (Goa) di Torino. Dopo essere stato intercettato su una Volvo alle porte della città romagnola, ha provato invano a fuggire.

Un valore di oltre 3 milioni di euro La cocaina, trovata anche grazie all'unità cinofila, avrebbe fruttato oltre tre milioni di euro nel mercato illegale dello spaccio. In totale 27 panetti sequestrati assieme all'auto e a due smartphone. L'uomo è finito in custodia precautelare in carcere come disposto dalla Pm di turno Francesca Buganè Pedretti. Oggi comparirà davanti al Gip Andrea Galanti per l'udienza di convalida, alla presenza del suo avvocato difensore Luca Donelli.