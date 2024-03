Droga, spaccio di cocaina sulle piste da sci a Livigno: 12 arresti

Al trasporto e alla vendita della droga partecipavano anche le mogli degli indagati: una di queste è finita agli arresti domiciliari. Per non destare sospetti ed evitare controlli, i responsabili trasportavano e vendevano la droga in presenza dei figli, minori e neonati. Alcuni degli indagati si vantavano sui social, imbracciando armi d’assalto e mostrando soldi in contanti.

Traditi dai post con armi e denaro

Nell’ultimo periodo, in vista della stagione turistica invernale, il quantitativo delle partite di droga è aumentato. I delinquenti vendevano non solo cocaina, ma anche hashish ed eroina. Il rifornimento dell’hashish però non avveniva attraverso il canale albanese, ma ricorrendo ad altri fornitori della zona, della Bassa Valle e del lago. Tra questi la polizia ha individuato un marocchino di 24 anni che utilizzava macchine di grossa cilindrata a noleggio per raggiungere i clienti. È stato accertato un fitto giro di affari con continue telefonate per ordinare lo stupefacente ed appuntamenti per la consegna. Durante l’attività d’indagine sono stati effettuati 8 arresti in flagranza e sequestrati 1823 grammi di cocaina, 190 di eroina e 1610 di hashish.