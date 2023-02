Livigno, morto scialpinista travolto da una valanga

La tragedia è avvenuta in alta quota. La vittima stava facendo sci d’alpinismo, quando è stata spinta in un canale dalla massa di neve che si è staccata a 2600 metri

Un uomo di 48 anni , uscito per un’escursione scialpinistica, ha perso la vita travolto da una valanga che si è staccata da quota 2600 metri. L’incidente mortale è avvenuto in tarda mattinata a Livigno, in provincia di Sondrio. La vittima è stata trovata ai piedi del Monte Motto. L'area colpita dalla valanga è stata bonificata.