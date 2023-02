Valanga in Val Badia, il racconto del sopravvissuto Carluccio Sartori

L'uomo, rimasto 20 ore sotto la neve, è stato ricoverato in terapia intensiva, ma sta bene. La sua testimonianza: "La notte è stata tremenda. Sapevo che non dovevo assolutamente addormentarmi, altrimenti sarebbe stata la fine"

"La notte è stata tremenda. Avevo tanta paura, non volevo morire. Sapevo che non dovevo mollare, sapevo che non dovevo assolutamente addormentarmi, altrimenti sarebbe stata la fine". È questo il drammatico racconto fatto all'Ansa da Carluccio Sartori, lo scialpinista veneto sopravvissuto, la scorsa settimana, in val Badia per oltre 20 ore sotto una valanga. "Non sono credente" - confessa ora - "ma quella notte ho pregato mia madre".

Ricovero in terapia intensiva a Bolzano

Il 54enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva a Bolzano, ma sta bene. "Quando la valanga si stava per fermare, ho iniziato a nuotare, per restare a galla, ma ero molto limitato nei movimenti, una spalla mi faceva male e lo zaino mi ostacolava". Appena la slavina si è fermata Sartori con l'unico braccio libero ha buttato via la neve sopra di lui e, dopo una profonda boccata d'aria, ha iniziato a formare una sorta di imbuto nella neve. "Ho chiamato aiuto, ma nessuna risposta", prosegue il drammatico racconto.