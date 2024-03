L'Aquila, prete sbanda con l'auto: risulta positivo alla cocaina

A dare la notizia è oggi il giornale locale Il Centro. Per il sacredote ritiro della patente e denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Incidente stradale domenica notte sulla Statale 17 in provincia dell'Aquila. Un prete ha perso il controllo della guida ed è finito contro un guardrail. Una volta in ospedale è stato sottoposto al test della droga e trovato positivo alla cocaina. A dare la notizia è oggi il giornale locale Il Centro. Per il sacredoto ritiro della patente e denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.