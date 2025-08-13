Padre Fedele è morto all'età di 87 anni, era malato da tempo

Addio al frate e ultrà storico del Cosenza, da giorni era ricoverato in ospedale el reparto di Geriatria dell'Inrca. In passato fu arrestato e assolto dall'accusa di aver violentato una suora. Ma da allora fu sospeso dall'Ordine dei cappuccini e non poteva celebrare Messa ascolta articolo

"Padre Fedele è tornato alla Casa del Padre". Lo scrive su Facebook la pagina dell'associazione di beneficenza Il Paradiso dei poveri, da lui fondata, annunciando la morte del frate. Padre Fedele Bisceglia, 87 anni, storico frate ultrà del Cosenza, era malato da tempo e ricoverato nel reparto di Geriatria dell'Inrca, clinica alle porte della città Bruzia. "Padre Fedele - prosegue il post - ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi, ai poveri, agli invisibili. Con amore instancabile ha fondato e portato avanti questa realtà, lasciandoci in dono il suo esempio di carità, giustizia e fede. Padre Fedele ci lascia un messaggio importante. 'Si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio'. Ci stringiamo nella preghiera, certi che il suo spirito continuerà a vivere in ogni gesto di amore verso il prossimo. Ciao Padre Fedele, guida ancora i tuoi poveri dal Paradiso. Riposa in pace".

Le accuse e il precedente procedimento giudiziario Il frate è stato una storica figura del mondo della Chiesa e del volontariato cosentino e calabrese, coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria che lo portò all'arresto e poi fu assolto dall'accusa di aver violentato una suora. Il procedimento giudiziario gli costò la sospensione dall'Ordine dei cappuccini e il divieto di celebrare Messa. Padre Fedele, dopo l'assoluzione definitiva, chiese più volte di essere reintegrato, ma le sue richieste non sono mai state accolte. Nonostante questo, in tutti questi anni ha proseguito nella sua attività di volontariato e sostegno ai più deboli, realizzando con le donazioni dei fedeli una struttura destinata ad accogliere le persone bisognose. Lo stabile è pronto ma ancora chiuso in attesa dei permessi necessari.