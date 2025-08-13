Cosenza, falso dentista con fatture da 1.500 euro: studio sequestrato

Esplora tutte le offerte Sky
Cosenza, falso dentista con fatture da 1.500 euro: sequestrato lo studio

Cronaca

L'uomo mai iscritto all'ordine dei Medici e degli Odontoiatri esercitava abusivamente la professione a Spezzano Sila, oltretutto in un locale privo delle misure di sicurezza previste per gli ambienti medici

ascolta articolo

La Guardia di finanza di Cosenza ha sottoposto a sequestro uno studio di un falso dentista a Spezzano Sila, nell'ambito di un servizio di controllo economico del territorio. Una pattuglia della Tenenza San Giovanni in Fiore ha scoperto un uomo mai iscritto all'ordine dei Medici e degli Odontoiatri che esercitava abusivamente la professione, oltretutto in un locale privo delle misure di sicurezza previste per gli ambienti medici. Al termine di una prestazione odontoiatrica, effettuata su una paziente che l'aveva pagata 1.500 euro, i finanzieri hanno fatto accesso all'interno dello studio, rinvenendovi apparecchiature, protesi dentarie e altro materiale sanitario. Su richiesta dei militari, l'uomo non è stata in grado di esibire alcun titolo
abilitativo e autorizzativo a svolgere quel tipo di prestazione sanitaria. Sigilli al locale, così come sotto sequestro le attrezzature mediche e i 1.500 euro. Le indagini, coordinate dalla procura di Cosenza, proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

