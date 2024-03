Mafia e droga, sgominata piazza di spaccio a Catania: 41 arresti

Maxi operazione antimafia a Catania. Le indagini della Polizia hanno portato all’arresto di 41 persone. La tecnica di rifornimento era originale: la droga veniva messa in un cesto legato a una corda e poi tirata su fino alla casa del capo di una banda di spacciatori. Più di 300 agenti hanno lavorato per eseguire un'ordinanza cautelare del Gip su richiesta della Dda per 41 indagati. I reati ipotizzati a vario titolo e con differenti profili penali sono associazione mafiosa (clan Cappello-Bonaccorsi), traffico di stupefacenti, porto di armi da fuoco, spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish. Documentata la gestione di una grossa piazza di spaccio. Una conferenza stampa si terrà alle 11 in Questura.