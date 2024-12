L’Italia in orbita: lo spazio secondo Samantha Cristoforetti

“In questo momento sono responsabile da parte dell’Agenzia spaziale europea di un nuovo progetto che si chiama Leo Cargo Return Service il cui obiettivo è quello di lavorare con le nostre industrie europee, abbiamo contratti con due aziende, la nostra Thales Alenia Space a Torino e la start up tedesca The Exploration Company, per raggiungere l’obiettivo nei prossimi anni con tempi molto rapidi e accelerati di sviluppare due veicoli di trasporto cargo per l’orbita bassa terrestre, ovvero quelle orbite in cui si trova la Stazione Spaziale Internazionale e dove andranno le future stazioni commerciali private. Questi veicoli devono essere in grado di rifornire queste stazioni, ma anche, e questa è una novità assoluta per l’Europa, di riportare del cargo a terra. Un progetto che si ricollega a un mio sogno nel cassetto, ovvero quello di vedere in tempi ragionevolmente brevi un’astronave europea capace di trasportare un equipaggio. La capacità di riportare a terra del cargo è un importante passo in quella direzione, perché ovviamente gi astronauti quando partono vogliono anche ritornare a terra alla fine della missione”.

L’Italia celebra i 60 anni dal lancio del suo primo satellite il San Marco 1. Quali sono i punti di forza e di debolezza del nostro Paese in ambito spaziale?

“L’Italia è una Paese che ha una grandissima tradizione in ambito spaziale e un’industria con grandi competenza trasversali in campi diversi. Le difficoltà dell’Italia in ambito spaziale sono quelle di tutta l’Europa, cioè la capacità di fare massa critica per poter investire sufficientemente, sia per quanto riguarda gli investimenti istituzionali sia per quelli privati, e quindi di poter innovare, massimizzare l’efficienza dei processi e minimizzare i costi per essere competitivi e avere accesso a quote più ampie di mercato. Come in tanti settori l’Europa dello spazio, e quindi anche l’Italia, sconta dei problemi relativi alla frammentazione e a volte a un eccessivo focalizzarsi sulla competizione intraeuropea, cioè tra singoli Stati, che per me vuol dire a volte concentrarsi su chi vince il campionato di Serie C, mentre gli altri stanno giocando il campionato di Serie A. Se non ci mettiamo insieme, non riusciamo a investire in maniera sinergica senza dispersione e senza frammentazione le risorse che abbiamo è veramente difficile riuscire a rientrare in questo campionato di Serie A”.