A Madrid Sinner batte Khachanov in 3 set e vola ai quarti

Nonostante un piccolo fastidio all'anca, e nonostante i dubbi prima del match, Jannik Sinner si è imposto in 3 set (5-7; 6-3; 6-3) sul russo Khachanov e ha vinto la partita che lo porta ai quarti di finale dell'Atp di Madrid. Un match non semplice per l'altoatesino, n.2 del ranking mondiale, che ha perso il primo set ma che, con grande solidità mentale, è ruscito a recuperare.