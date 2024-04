Tennis, Atp Madrid 2024: tabellone, partecipanti e calendario gare

Dopo il Monte Carlo Masters, il grande tennis si sposta ora in Spagna. In programma dal 24 aprile al 5 maggio alla Caja Magica, il Madrid Open, il secondo Masters 1000 sulla terra battuta in calendario, vedrà un Jannik Sinner testa di serie numero 1, dopo il forfait di Novak Djokovic. Il cammino del campione altoatesino, primo italiano di sempre a guidare il seeding in un Masters 1000, potrebbe iniziare – direttamente dal secondo turno - contro l'amico Lorenzo Sonego, il torinese numero 52 del mondo. Il Masters 1000 di Madrid è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 24 aprile al 5 maggio.