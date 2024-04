Tennis, Tsitsipas batte Ruud e vince il torneo di Montecarlo

Stefanos Tsitsipas si è aggiudicato il titolo del torneo "Rolex Monte-Carlo Masters", il terzo evento "1000" della stagione e il primo su terra battuta, con un montepremi di 5.950.575 euro. La finale si è svolta al Country Club del Principato, dove Tsitsipas, testa di serie numero 12, ha sconfitto il norvegese Casper Ruud, ottavo in classifica, con un punteggio di 6-1 6-4, in un'ora e 37 minuti di gioco.

Centesima vittoria sulla terra battuta per il greco

Questa vittoria rappresenta la centesima in carriera sulla terra battuta per Tsitsipas nel circuito ATP, un traguardo significativo che lo colloca in una lista ristretta di giocatori che hanno trionfato almeno tre volte a Montecarlo nell'era Open, insieme a grandi nomi come Rafael Nadal, Bjorn Borg, Thomas Muster e Ilie Nastase. Tsitsipas, già vincitore del torneo nel 2021 e nel 2022, ha battuto tre Top 10 durante la settimana, inclusa una vittoria su Jannik Sinner in semifinale. Con questa vittoria, Tsitsipas diventa il sesto giocatore nato dopo il 1990 a raggiungere almeno 100 vittorie nel circuito ATP, sia su terra rossa che su cemento, e scala fino alla settima posizione nel ranking mondiale.