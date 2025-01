Nello Slam a Melbourne, il numero 1 del mondo sta giocando contro l'australiano. Lorenzo Musetti conquista il terzo turno dopo aver superato Shapovalov in tre set. Bene anche Sonego che piega Fonseca in 5 set. Fuori Berrettini, battuto da Rune. Nel tabellone femminile eliminata Lucia Bronzetti, più tardi tocca a Jasmine Paolini

A Melbourne prosegue l'Australian Open, primo torneo Slam della stagione. Tanti gli italiani in campo oggi. In campo maschile è in corso il match di Jannik Sinner con l'australiano Tristan Schoolkate (n.173 del mondo). In precedenza Lorenzo Musetti ha battuto Shapovalov conquistando l’accesso al terzo turno. Bene anche Sonego che ha sconfitto Joao Fonseca, mentre Matteo Berrettini ha perso contro Holger Rune. Nel tabellone femminile eliminata al secondo turno Lucia Bronzetti. In mattinata gioca Jasmine Paolini.