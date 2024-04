Tennis, forfait di Djokovic a Madrid: Sinner testa di serie numero 1

Per il secondo anno consecutivo Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 24 aprile al 5 maggio sui campi in terra battuta della Caja Magica. Jannik Sinner sarà dunque testa di serie numero 1: l'altoatesino potrà così avvicinare il serbo nel ranking (Djokovic e Sinner sono al momento separati da 1330 punti). Il sorpasso non si concretizzerà a Madrid, ma l'azzurro potrebbe pensare di compiere il sorpasso già al Foro Italico. Al posto di Djokovic entra in tabellone il francese Luca Van Assche.

Sinner favorito al torneo spagnolo

Tornato a competere a Monte-Carlo dopo un avvio di stagione che dall'Australia a Indian Wells lo aveva visto incassare due sconfitte contro altrettanti giocatori italiani (Sinner a Melbourne, Nardi in California), Djokovic nel Principato si era arreso in semifinale per la prima volta in carriera al norvegese Casper Ruud, poi sconfitto in finale dal greco Stefanos Tsitsipas. Separatosi dal suo coach Goran Ivanisevic poche settimane fa, con Nenad Zimonjic provvisoriamente installatosi nel suo box, l'obiettivo del serbo per questo scorcio di stagione - per sua stessa ammissione – è quello di costruire una condizione tale da portarlo al suo picco di rendimento in coincidenza del Roland Garros, dello swing sul verde che culminerà con Wimbledon e del torneo olimpico il cui inizio è previsto per la fine di luglio. Il forfait di Nole permetterà all'azzurro Jannik Sinner, numero 2 Atp, di presentarsi al via come grande favorito del torneo spagnolo.