Serie A, in campo giocano per il recupero Inter-Bologna

Termina oggi la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, con il recupero della partita tra Inter e Bologna rinviata per gli impegni in Supercoppa italiana. Dopo gli incontri di ieri, con la vittoria del Milan a Como e il pareggio tra Atalanta e Juventus, i nerazzurri scendono in campo a San Siro a caccia dei tre punti per restare in scia al Napoli attualmente capolista (l’Inter ha ancora un’altra partita da recuperare, contro la Fiorentina). Il Bologna invece con una vittoria aggancerebbe la Fiorentina a quota 32 punti, in piena corsa per un posto nelle prossime competizioni europee (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).