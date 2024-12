Sci, Sofia Goggia ritorna in pista dopo l'infortunio

Il prossimo weekend la campionessa azzurra disputerà la discesa di Beaver Creek in Colorado, valida per la Coppa del Mondo. Si era fatta male lo scorso 5 febbraio

Sofia Goggia torna sulle piste da sci. Il prossimo weekend la campionessa di sci riaprirà il cancelletto di Coppa del Mondo nella prima prova di Beaver Creek, in Colorado.



Goggia si era infortunata lo scorso 5 febbraio alla tibia e al malleolo della gamba destra. Ora, dopo 11 mesi ed un duro recupero fisico e mentale, è pronta a tornare in pista a Beaver Creek, nel weekend del 14 e 15 dicembre, quando si disputeranno discesa libera e Super-G, la gare preferite dell'azzurra.



L'atteso ritorno



Sofia Goggia riprenderà inizialmente dalle prove veloci, ma già da gennaio tornerà a gareggiare anche in gigante, una specialità nella quale si sta allenando. "Il piede è a posto, ma soprattutto la mia anima è a posto. Sono serena, ho ritrovato la gioia di sciare, quella che mi ha fatto vivere le mie giornate migliori da atleta. Dieci mesi sono stati lunghi, lunghissimi. Per la prima volta un infortunio mi ha tenuta lontana così tanto tempo dalle piste, ma soprattutto mi ha devastata mentalmente"- afferma riguardo al suo tanto atteso rientro, consapevole di ciò che è successo e volenterosa di ripartire più serena di prima. "Respirerò la mia aria, rifarò una cosa che mi mancava, studierò dossi e traiettorie perché la pista sarà nuova per tutte. Affronterò il ritorno in maniera serena e da qui in poi vivrò ogni momento cosi".