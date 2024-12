Calcio, mondiali 2030 in Spagna-Portogallo-Marocco, 2034 in Arabia

La decisione è arrivata per acclamazione nel corso di uno straordinario congresso virtuale dell'organismo di governo della Fifa. In particolare, il torneo del 2030 inizierà con tre partite che si svolgeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay con l'obiettivo di celebrare un secolo dalla prima Coppa del Mondo del 1930, disputata proprio in Uruguay

L'Arabia Saudita è stata scelta, ufficialmente, per ospitare la fase finale della Coppa del Mondo di calcio maschile del 2034, mentre Marocco, Portogallo e Spagna ospiteranno quella in programma nel 2030. La decisione è arrivata per acclamazione durante uno straordinario congresso virtuale dell'organismo di governo della Fifa.

Le scelte organizzative

In particolare, il torneo del 2030 inizierà con tre partite che si svolgeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay con l'obiettivo di celebrare un secolo dalla prima Coppa del Mondo del 1930, disputata proprio in Uruguay. Tutte le altre gare, invece, saranno poi co-ospitate da Marocco, Portogallo e Spagna. Una curiosità: il Marocco sarà il secondo paese africano a ospitare una fase finale della Coppa del Mondo, dopo il Sudafrica che ha organizzato il torneo del 2010. L'Arabia Saudita, invece, ha ottenuto l'edizione del 2034: in quell'occasione si svolgerà la seconda Coppa del Mondo nella regione del Golfo, dopo Qatar 2022. Diverse organizzazioni non governative che si occupano dei diritti umani, però, hanno contestato la decisione della Fifa di scegliere l'Arabia Saudita. Si tratta di una decisione che "mette a rischio molte vite", hanno affermato Amnesty International e altre 20 organizzazioni non governative. Assegnare i Mondiali all'Arabia Saudita "nonostante i noti e gravi rischi per i residenti, i lavoratori migranti e i tifosi ospiti, rappresenta un grande pericolo", hanno sottolineato poi le ong in una nota congiunta. Tra i firmatari anche Human Rights Watch, il Gulf Centre for Human Rights e il Football Supporters Europe.

L'edizione del 2026

La prossima edizione, invece, era stata già assegnata diversi mesi fa e avrà luogo in tre Paesi del Nord America, ovvero Stati Uniti, Canada e Messico. Vedrà la partecipazione di ben 48 Nazionali e la partita inaugurale si giocherà giovedì 11 giugno 2026 allo stadio Azteca di Città del Messico, struttura che ha già ospitato le finali dei Mondiali del 1970 e del 1986 e che diventerà la prima nella storia a ospitare la Coppa del Mondo per la terza volta. La finalissima si terrà invece a New York, domenica 19 luglio. L'impianto scelto è il MetLife Stadium, in cui giocano i NY Giants e i Jets della NFL e che, per amore di precisione, si trova a East Rutherford, che è già New Jersey e si trova a una ventina di chilometri a ovest di Manhattan. La finale per il terzo e quarto posto si svolgerà invece all'Hard Rock Stadium di Miami.