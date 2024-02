Mondiali di calcio 2026, ufficiali calendario e stadi che ospiteranno le partite

Sarà lo stadio Azteca di Città del Messico ad ospitare la partita inaugurale della Coppa del Mondo di calcio del 2026, l'11 giugno. Il torneo, per la prima volta allargato a 48 squadre, sarà ospitato da Messico, Stati Uniti e Canada. La finalissima si giocherà al Metlife Stadium di New York il 19 luglio. La finalina per il terzo e quarto posto si disputerà a Miami ascolta articolo

A poco più di due anni dall'inizio del Mondiale 2026, che avrà luogo in tre Paesi del Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico), la Fifa ha annunciato ufficialmente il programma delle partite. Questa edizione storica vedrà la partecipazione di ben 48 Nazionali. La partita inaugurale dei Mondiali di calcio del 2026 si giocherà giovedì 11 giugno 2026 allo stadio Azteca di Città del Messico, struttura che ha già ospitato le finali dei Mondiali del 1970 e del 1986 e che diventerà la prima nella storia a ospitare la Coppa del Mondo per la terza volta. La finalissima si terrà invece a New York, domenica 19 luglio. L'impianto scelto è il MetLife Stadium, in cui giocano i NY Giants e i Jets della NFL e che, per amore di precisione, si trova a East Rutherford, che è già New Jersey e si trova a una ventina di chilometri a ovest di Manhattan. La finale per il terzo e quarto posto si svolgerà invece all'Hard Rock Stadium di Miami.

Le sedi per i Paesi ospitanti Le tre nazioni che ospiteranno il torneo disputeranno le partite della fase a gironi in casa. Sempre la Fifa, ha fatto sapere che il Canada giocherà la sua prima partita nel torneo il 12 giugno a Toronto, e nello stesso giorno esordiranno anche gli Usa al SoFi Stadium di Los Angeles. Le città scelte dagli organizzatori per le altre partite della fase a gironi delle squadre ospitanti includono Guadalajara, Vancouver e Seattle. Dallas e Atlanta saranno le sedi delle semifinali, rendendo gli Stati Uniti il fulcro delle fasi cruciali del Mondiale. In particolare, Dallas sarà la città che ospiterà il maggior numero di partite (nove) durante il torneo. Il programma prevede un periodo di tre giorni di riposo per le squadre in 103 delle 104 partite del torneo. La maggior parte degli incontri si svolgerà in tre zone regionalizzate (Est, Centro e Ovest) al fine di limitare gli spostamenti delle squadre e dei tifosi. leggi anche Calcio, è morto Giacomo Losi. Aveva 88 anni

Come funzionerà la fase a gironi La giornata inaugurale del Mondiale 2026, che come detto è stata fissata giovedì 11 giugno, proporrà due incontri, tra cui la partita del Messico nella capitale del Paese, mentre l'altra si terrà a Guadalajara. La seconda giornata vedrà coinvolti i padroni di casa Canada (a Toronto) e Stati Uniti (a Los Angeles). Le ultime quattro giornate della fase a gironi presenteranno sei match al giorno, con gli incontri dello stesso girone che si svolgeranno contemporaneamente. Le restanti giornate della fase a gironi prevederanno quattro partite al giorno, distribuite in quattro diversi orari di inizio. Gli accoppiamenti delle partite e gli orari di inizio saranno confermati dopo il sorteggio, programmato per la fine del 2025, quando sarà completato il quadro delle 36 nazionali qualificate. "I giocatori e i tifosi sono stati al centro della nostra ampia pianificazione per questo torneo rivoluzionario. Vorrei ringraziare i tre Paesi e le 16 città ospitanti per il costante impegno nell’organizzare una Coppa del Mondo che non solo stabilirà dei nuovi record ma lascerà anche un’eredità indelebile", ha commentato il presidente della Fifa Gianni Infantino. leggi anche Kurt Hamrin, la leggenda svedese della Fiorentina morto a 89 anni