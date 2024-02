Kurt Hamrin, la leggenda svedese della Fiorentina morto a 89 anni

Soprannominato "uccellino" per la leggerezza con cui superava gli avversari, ha vestito diverse maglie nel massimo campionato italiano. E' stato autentica leggenda della Fiorentina, indossandone i colori dal 1958 al 1967, ma ha giocato anche con Milan (con cui ha vinto scudetto e Coppa dei Campioni), Juventus e Napoli. In Serie A ha segnato 190 reti: si tratta del nono marcatore all time nella storia del nostro campionato

Lutto nel mondo del calcio. E' morto a 89 anni Kurt Hamrin, attaccante svedese degli anni Cinquanta e Sessanta che ha vestito diverse maglie nel massimo campionato italiano. E' stato autentica leggenda della Fiorentina, indossandone i colori dal 1958 al 1967, ma ha giocato anche con Milan (con cui ha vinto scudetto e Coppa dei Campioni), Juventus, Napoli e Padova. In Serie A ha segnato 190 reti: si tratta del nono marcatore all time nella storia del nostro campionato. Era stato soprannominato "uccellino" per la leggerezza con cui superava gli avversari.

I trofei vinti e la breve esperienza da allenatore

Con la Fiorentina Hamrin ha vinto, da capitano, due volte la Coppe Italia, mentre al Milan ha disputato due stagioni vincendo lo scudetto nel 1967-68 e la Coppa dei Campioni nel 1968-69. Con la Nazionale svedese ha disputato 32 partite segnando 16 reti. Ha partecipato al mondiale del 1958, giocato in Svezia, scendendo in campo anche nella finale persa 5-2 contro il Brasile. Ha chiuso la sua carriera da giocatore nell'Ifh Stoccolma nel 1972. Ha avuto anche una breve carriera come allenatore della Pro Vercelli, dal novembre del 1971 al gennaio del 1972.