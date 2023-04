L'ex presidente americano Donald Trump è arrivato ieri in una New York blindata, con transenne e agenti intorno al tribunale di Manhattan e alla Trump Tower. Oggi per il tycoon è il giorno dell'incriminazione nella storica udienza per il caso della pornostar Stormy Daniels. Trump sarà il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale ma non gli saranno imposte manette o foto segnaletica. Ok ai fotografi in aula per scattare immagini prima dell'udienza, vietate invece le telecamere. I capi di accusa contro Trump sarebbero 34, fra i quali falsificazione di documenti aziendali. Il giudice Juan Merchan potrebbe imporre al tycoon di non parlare della sua incriminazione durante la campagna elettorale.

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)

Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)