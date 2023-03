Trump incriminato, e ora cosa succede? Domande e risposte

Mondo

Trump incriminato, da Stormy a Bragg. I protagonisti della vicenda

L’ex pornostar aveva minacciato di rivelare di aver fatto sesso nel 2006 con il tycoon. Il suo silenzio sarebbe stato comprato con il pagamento di 130mila dollari. Il procuratore di Manhattan ha ripreso in mano il caso. La procura ritiene che ci sia stata una violazione della legge sui finanziamenti elettorali. E il Gran giurì si è espresso per l’incriminazione

Il caso che vede coinvolto Donald Trump riguarda il pagamento di 130 mila dollari in nero, avvenuto nel 2016, in piena campagna presidenziale, per comprare il silenzio della porno star Stormy Daniels, che aveva minacciato di rivelare di aver fatto sesso nel 2006 con il tycoon, in occasione di un torneo di golf

IL CASO - La donna aveva contattato, con il suo agente, nell'ottobre 2016, il direttore di un magazine, Enquirer, offrendogli la storia in cambio di soldi. Venne coinvolto l'avvocato di Trump, Michael Cohen, che anticipò di tasca propria 130mila dollari per evitare che la storia emergesse. Trump poi vinse le elezioni e, una volta entrato alla Casa Bianca, versò i soldi sul conto dell'avvocato. Il tycoon ha sempre detto che si trattava del pagamento di un onorario e non per il caso della donna