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Francia, sparita di nuovo la banana dell'opera di Maurizio Cattelan

Mondo

Denuncia contro ignoti per il furto della celebre opera esposta al Centre Pompidou-Metz

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È svanita nel nulla l'iconica opera di Maurizio Cattelan, esposta al Centre Pompidou-Metz, nella Francia orientale. A dare la notizia del furto, scoperto da una guardia di sicurezza del museo nel primo pomeriggio di ieri, è stato il centro d'esposizione attraverso un comunicato. È immediatamente partita la denuncia contro ignoti per il furto del famosissimo frutto, denominato "Il Comico", raffigurante la banana attaccata al muro con del nastro adesivo.

Il precedente

Già lo scorso luglio ci fu un "incidente": un visitatore infatti staccò la banana e la mangiò. La gestione dell'opera è molto particolare: prevede la sostituzione del frutto ogni tre giorni perchè il valore dell'opera risiede nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che ne regola l'esposizione. Il Centre Pompidou-Metz "condanna questo atto, che mina il rispetto dovuto alle opere esposte". La banana è stata nel frattempo sostituita. Creata nel 2019, "Comedian", che esplora il concetto di arte e il suo valore, è presentata nell'ambito della mostra "Endless Sunday", iniziata a maggio 2025 e che si concluderà il 25 gennaio 2027. Lo scorso luglio, "abbiamo identificato la persona che si è assunta la responsabilità" dell'atto sui social media, ha dichiarato Elsa De Smet, responsabile della comunicazione. Sebbene il centro non abbia sporto denuncia all'epoca, ha deciso di farlo questa volta perché il responsabile non è stato identificato e quindi "non possiamo dialogare". Inoltre, "è la seconda volta che accade" ed è una questione di rispetto per l'opera d'arte. Questa particolare banana, di cui esistono tre esemplari, ha generato notevole clamore sin dalla sua prima esposizione a Miami nel 2019, dove un altro artista l'ha mangiata per protestare contro il suo prezzo di 120.000 dollari all'epoca. Due anni dopo, nel novembre 2021, una copia dell'opera d'arte è stata acquistata all'asta per 5,2 milioni di dollari da Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. L'imprenditore sino-americano aveva divorato la banana pochi giorni dopo, davanti a decine di giornalisti e influencer. "È molto meglio delle altre banane", aveva dichiarato dopo il primo morso.

Approfondimento

Arte, la banana di Maurizio Cattelan è stata mangiata di nuovo
BEIJING, CHINA - NOVEMBER 20: A general view shows 'Comedian', a banana duct-taped to a wall, during the solo exhibition 'The Last Judgment' by Italian artist Maurizio Cattelan at UCCA Great Hall on November 20, 2021 in Beijing, China. (Photo by Han Haidan/China News Service via Getty Images)
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