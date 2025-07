Arte, la banana di Maurizio Cattelan è stata mangiata di nuovo

Non è la prima volta che i visitatori divorano l'opera dell'artista padovano, dal titolo “Comedian”, esposta nella galleria del Centre Pompidou di Metz, in Francia. Il capolavoro di Cattelan valeva 6 milioni di dollari. Come ha riferito il museo stesso, “il team di sicurezza ha agito con rapidità, secondo le procedure interne” e ha “reinstallato” l'opera “pochi minuti dopo”