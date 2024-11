Justin Sun mangia la Banana di Cattelan da 6,2 mln di dollari. VIDEO

Il fondatore della piattaforma di criptovalute Tron ha mantenuto la promessa fatta lo scorso 21 novembre quando aveva acquistato l'opera d'arte Comedian in un'asta da Sotheby's: "È molto più gustosa delle altre banane", ha commentato

Il magnate cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, ha mangiato, come promesso, la banana di Maurizio Cattelan, opera d'arte che aveva acquistato la settimana scorsa per 6,2 milioni di dollari in un'asta da Sotheby's: "È molto più gustosa delle altre banane", ha commentato.

Comedian

Sun aveva acquistato lo scorso 21 novembre una versione di Comedian, l'opera "appiccicata al muro" di Maurizio Cattelan. Comedian è stata più volte imitata e in almeno due casi addirittura mangiata, l'ultima volta l'anno scorso in un museo di Seul da uno studente che, a cose fatte, si è giustificato dicendo che "aveva fame".