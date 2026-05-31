Usa, bufera sul candidato dem nel Maine per messaggi extraconiugali

Graham Platner, il candidato democratico al Senato per il Maine, è finito nella bufera per una serie di messaggi a sfondo sessuale extraconiugali, complicando la sua corsa elettorale alle elezioni di midterm di novembre negli sforzi per sfilare il seggio alla repubblicana in carica Susan Collins. Amy Gertner, la moglie di Platner, ha espresso profonda amarezza dopo che sono diventati pubblici i dettagli sui messaggi del marito, accusando un ex funzionario della campagna elettorale di aver tradito la sua fiducia rivelando la vicenda allo staff della campagna stessa. Le rivelazioni sono emerse nel mezzo della campagna di Platner, già oggetto di esame critico a causa di sue dichiarazioni passate e di un tatuaggio controverso. Gertner ha diffuso la dichiarazione dopo che sia il New York Times sia il Wall Street Journal hanno dato conto della vicenda, riferendo che la donna, poco dopo l'annuncio della candidatura di Platner al Senato nel 2025, aveva segnalato allo staff della campagna alcuni messaggi di testo a sfondo sessuale che il marito aveva scambiato con altre donne.

La difesa della moglie

"So chi è Graham", ha affermato la donna nella nota. "Conosco l'uomo che ho sposato e il marito che è stato per me nei giorni migliori e peggiori della mia vita. Tutto questo non è cambiato, e non cambierà". Secondo le due testate, lo scorso agosto Gertner ha informato lo staff della campagna di Platner sui messaggi rinvenuti nella primavera del 2025, scambiati tra il marito e altre donne nelle prime fasi del loro matrimonio. Ad esempio, su un account sull'app di messaggistica Kik, Platner presenta una foto profilo in cui appare a torso nudo in un bagno, con un asciugamano avvolto attorno alla vita.

Un personaggio controverso

Platner, veterano dei Marine e allevatore di ostriche senza precedenti esperienze politiche, è diventato una figura estremamente controversa sin dall'annuncio della sua campagna elettorale, lanciata per sfidare la senatrice repubblicana uscente Susan Collins. Nelle prime battute, ha suscitato aspre polemiche in seguito alla rivelazione di un tatuaggio sul petto che richiamava un simbolo nazista, fatto - si era giustificato - quando aveva vent'anni durante il servizio militare, sostenendo di non averne compreso il significato simbolico: un teschio con le tibie incrociate, la cosiddetta 'Totenkopf.