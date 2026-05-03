Elezioni midterm, i sondaggi: "Il 62% degli americani boccia Trump"

Verso il voto di novembre

Mancano dunque ancora diversi mesi alle elezioni di midterm, l’appuntamento elettorale che cade a metà di ogni mandato presidenziale e vede il rinnovo di tutta la Camera e di un terzo del Senato. Il voto è in calendario il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre e i due grandi partiti americani stanno lavorando da tempo per arrivare pronti a quel momento. In base agli umori più recenti i Dem, dopo la netta sconfitta alle ultime presidenziali, sembrano aver ritrovato fiducia, mentre totalmente opposto, anche visti i sondaggi, sarebbe l’umore tra le fila dei Repubblicani. Questi ultimi, che oltre alla Casa Bianca con Donald Trump controllano anche entrambi i rami del Congresso, sembrano preoccupati per l'esito del voto di midterm che storicamente è spesso sfavorevole al presidente in carica. E a anche questa il timore che serpeggia tra i membri del Grand old party è che a novembre si possa registrare una disfatta di non poco conto. Dietro al timore di una sconfitta c’è proprio il calo dei consensi per Trump. "La tregua è troppo poco e troppo tardi per salvarlo", aveva spiegato uno stratega conservatore a Politico spiegando lo stato d'animo della maggioranza dei Repubblicani, dopo il recente accordo tra Usa ed Iran.