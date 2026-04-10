Elezioni di midterm negli Usa, i timori dei Repubblicani: “Perderemo”

La paura tra le fila di Trump è che i prezzi della benzina ci mettano un po' di tempo a rientrare nella norma, sempre che il cessate il fuoco regga e che si arrivi davvero a un accordo di pace con l’Iran. Per questo, secondo gli esperti e la maggior parte dei repubblicani, il tempo non gioca a favore del presidente: anche perché lui e i suoi più stretti consiglieri hanno trascorso gran parte degli ultimi mesi sostenendo che gli Stati Uniti fossero sul punto di una svolta economica, che invece oggi sembra sempre più lontana.