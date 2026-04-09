Mattarella: "Legame Usa-Europa inevitabile, Nato utile entrambi"

“La Nato è interesse bilaterale e le sue ragioni storiche si stanno accrescendo e non diminuendo”, ha dichiarato il presidente della Repubblica in conferenza stampa a Praga, dopo i colloqui con il presidente ceco Petr Pavel. Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema del Libano che è “sotto una tempesta di bombardamenti devastanti”. Mattarella ha anche avvertito: “La difesa europea è un'esigenza ormai indifferibile”

Gli Stati Uniti e l'Europa sono "inevitabilmente e indissolubilmente legati" e "questo legame dell'Alleanza Atlantica è nell'interesse di entrambe le sponde dell'Atlantico". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , in conferenza stampa a Praga, dopo i colloqui con il presidente ceco Petr Pavel. “La Nato è interesse bilaterale e le sue ragioni storiche si stanno accrescendo e non diminuendo”, ha aggiunto.

Nato, Mattarella: “Da Paesi non belligeranti contributi importanti”

Nel corso del punto stampa, il Capo dello Stato ha richiamato l’importanza del contributo dei Paesi non coinvolti direttamente nei conflitti. "Quando vi è conflitto va considerato non solo l'andamento bellico ma anche le conseguenze e le prospettive di divisioni nel futuro e il contributo di chi non partecipa, perché non belligerante, non è marginale ma importante".



“Difesa europea è ormai esigenza indifferibile”



In occasione dell’incontro con Pavel, Mattarella ha affrontato anche le sfide dell’Unione europea e la questione della guerra in Ucraina. "Abbiamo parlato con Pavel delle sfide che la Ue ha di fronte e anche dell'Ucraina. La Russia non soltanto ha aggredito un Paese libero e indipendente ma ha anche presentato alla Ue l'esigenza indifferibile di organizzare la propria sicurezza e difesa da pericoli di questo genere. Pericoli che oggi riguardano l'Ucraina e che domani potrebbero riguardare qualunque altro Paese. Per questo bisogna procedere velocemente sulla difesa comune europea”, ha dichiarato.



"Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti”

I due presidenti hanno anche affrontato il tema degli attacchi israeliani in Libano, che proseguono nonostante la tregua, già fragile, tra Stati Uniti e Iran. (GUERRA IN IRAN: LE NOTIZIE IN DIRETTA) “Abbiamo parlato del Libano, un Paese indipendente con un nuovo governo che sta procedendo anche al disarmo di Hezbollah e che oggi è sotto la tempesta di bombardamenti devastanti”, ha aggiunto il presidente della Repubblica.



"Occorre una posizione comune della Ue"

Mattarella ha inoltre evidenziato la necessità di una posizione comune dell’Unione europea. "C'è un'esigenza che i paesi Ue siano uniti nelle posizioni e per poter dare un contributo occorre concordia e una posizione comune. Si sta costruendo in queste settimane e occorre che questo processo sia completato" anche perché "non riguarda solo i territori interessati ma riguarda anche l'equilibrio mondiale”.