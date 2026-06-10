Centrodestra diviso, salta la riforma dei medici di famiglia

Il provvedimento prevedeva di potenziare le Case di comunità attraverso l'inserimento dei medici di base. Il decreto, che aveva suscitato polemiche e dissensi, potrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso altri strumenti ascolta articolo

La riforma della medicina territoriale, che prevedeva il potenziamento delle Case di comunità attraverso l'inserimento dei medici di famiglia e il passaggio al lavoro dipendente per alcuni di loro, sarebbe stata ritirata. La decisione, secondo fonti ministeriali, sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del ministero della Salute, Marco Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto attraverso il quale doveva essere attuata la riforma potrebbe ora essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo, oppure inserito nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia, che è prossimo al rinnovo.

Le polemiche sulla riforma Il testo, presentato dal ministro della Salute Orazio Schillaci alla Conferenza delle Regioni e poi da queste rielaborato, non era mai stato presentato formalmente ma era diventato oggetto di polemiche e scontro con i sindacati che chiedevano di essere coinvolte nelle scelte che li riguardano in prima persona. In ultimo era emerso un dissenso interno al centrodestra, con alcuni partiti che avevano fatto pressione per un passo indietro. Approfondimento Medici di famiglia, la riforma Schillaci si ferma: maggioranza frena

Bertolaso furioso, lascia il tavolo dopo l'annuncio L'annuncio dello stop alla riforma ha scatena le ire dell'assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che era stato trai più strenui difensori del provvedimento. Secondo fonti regionali, Bertolaso era presente oggi all'incontro tra i tecnici del ministero della Salute e gli assessori regionali alla sanità. E se ne sarebbe andato dal tavolo, annunciando dimissioni, dopo la notizia dello stop.