La First Lady degli Stati Uniti ha spiegato di "di non essere mai stata a conoscenza dei suoi abusi" e ha respinto qualsiasi intercessione o intermediazione del finanziare pedofilo nell'incontro con il presidente: “Ho conosciuto mio marito a un party a New York nel 1998" ascolta articolo

La First Lady degli Stati Uniti Melania Trump, in quello che Reuters ha definito un "raro discorso dalla Casa Bianca", è intervenuta sul caso di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. La moglie del presidente ha denunciato le "diffamazioni" e le "menzogne infondate" che la collegano a Jeffrey Epstein, di cui "non è stata mai amica". Nella sua dichiarazione, Melania Trump ha detto "di non essere mai stata a conoscenza dei suoi abusi" e ha respinto qualsiasi intercessione o intermediazione del finanziare pedofilo nell'incontro con Donald Trump. "Ho conosciuto mio marito a un party a New York nel 1998", ha precisato.

Che cosa ha detto Melania Trump Melania Trump ha spiegato che “per anni, numerose immagini e dichiarazioni false su Epstein e su di me sono circolate sui social media. Fate attenzione a ciò in cui credete. Queste immagini e storie sono completamente false. Non sono mai stata a conoscenza degli abusi di Epstein sulle sue vittime. Non sono mai stata coinvolta in alcun modo. Non vi ho partecipato”, ha dichiarato la First lady, dopo che sono state diffuse foto che la ritraevano insieme a Donald Trump e a Epstein a feste dell'alta società newyorkese. "Non sono mai stata legalmente accusata o condannata per alcun reato legato al traffico sessuale, agli abusi sui minori e ad altri comportamenti ripugnanti di Epstein", ha aggiunto, esortando il Congresso a tenere un'udienza pubblica per le vittime del finanziere al fine di "dare loro l'opportunità di testimoniare sotto giuramento". Leggi anche Epstein Files, nuove accuse da una donna contro l'ex principe Andrea