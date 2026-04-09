Melania Trump odiata dagli americani: sondaggio su indice gradimento

Secondo un sondaggio Cnn/Ssrs condotto tra il 26 e il 30 marzo emerge che solo il 29% ha un'opinione "favorevole" della moglie del presidente Usa contro il 41% che ne ha una negativa. Si tratta di un brusco calo rispetto all'ultima rilevazione sulla first lady a gennaio quando il 33% degli americani dichiarava di apprezzarla, mentre solo il 30% manifestava disapprovazione

Indice di gradimento ai minimi per la First Lady degli Usa. Che Melania Trump non riscuotesse particolare successo nell’opinione pubblica americana è cosa risaputa, ma ora arrivano le percentuali a delineare un evidente calo anche rispetto al passato. Secondo un sondaggio Cnn/Ssrs condotto tra il 26 e il 30 marzo, infatti, emerge che solo il 29% ha un'opinione "favorevole" della moglie del presidente Usa contro il 41% che ne ha una contraria. Si tratta di un brusco calo rispetto all'ultima rilevazione sulla first lady a gennaio quando il 33% degli americani dichiarava di apprezzarla, mentre solo il 30% manifestava disapprovazione. Il dato potrebbe essere legato al flop del documentario 'Melania', uscito proprio a maggio e costato circa 40 milioni di dollari. E per l'inquilina della Casa Bianca c’è ora il rischio che passi alla storia come la first lady meno amata dagli americani.

Il Boeing 737 Max 8

Forse per mitigare l’eventuale amarezza rispetto ai dati diffusi, Donald Trump ha deciso di tenere il controverso jet di lusso da 70 milioni di dollari noleggiato dall'ex segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem e metterlo a disposizione della moglie. Il Boeing 737 Max 8, dotato di letto matrimoniale, docce, cucina, quattro televisori a schermo piatto e un bar, è più sfarzoso anche di quello del vice presidente Jd Vance e ha scatenato una bufera su Noem soprattutto quando è emerso che l'allora segretaria intendeva usarlo per "deportazioni di lusso".