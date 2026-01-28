La proiezione privata del documentario è andata in scena a poche ore di distanza dalla sparatoria dell'Ice a Minneapolis in cui è rimasto ucciso l'infermiere Alex Pretti, suscitando critiche da parte dei democratici. Le polemiche riguardano anche i costi della pellicola, distribuita da Amazon. Il colosso di Jeff Bezos avrebbe acquisito i diritti per 40 milioni di dollari e, secondo Puck News, avrebbe spesoaaltri 35 milioni per la promozione

È polemica per la proiezione della première di “Melania”, il documentario sulla first lady statunitense. Mentre nel Paese si registrano timori e preoccupazioni per le violenze a Minneapolis, alla Casa Bianca è andata in scena la proiezione privata del documentario di Melania Trump, suscitando critiche da parte dei democratici. Il film, diretto da Brett Rattner e dedicato alle giornate che caratterizzano la vita della first lady, è stato proiettato infatti a distanza di poche ore dalla sparatoria dell'Ice in cui è rimasto ucciso l'infermiere Alex Pretti. "E il Presidente che fa? Movie night alla Casa Bianca", ha attaccato sui social la deputata Dem Alexandria Ocasio Cortez. Le polemiche riguardano anche i costi della pellicola, distribuita da Amazon. Il colosso di Jeff Bezos avrebbe acquisito i diritti per 40 milioni di dollari e, secondo Puck News, ne avrebbe spesi altri 35 milioni per la promozione.