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Elezioni midterm: ecco come i democratici potrebbero vincere il Senato

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il crollo di popolarità dI Trump dovuto al malcontento per il conflitto in Medio Oriente e all'aumento dell’inflazione sta creando un contesto potenzialmente molto vantaggioso per il Partito Democratico, tanto da far ipotizzare una vittoria schiacciante alle elezioni di novembre. Vediamo quali sono gli Stati chiave e i diversi scenari

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