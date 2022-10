Ucraina, Zelensky dopo raid russi a Kiev: "Vogliono spazzarci via"

Con un post su Telegram, il presidente ucraino commenta i raid che nella prima mattinata hanno colpito diverse città ucraine compresa Kiev. "Voglioni distruggerci, uccidono i nostri civili", ha scritto il leader. Che poi ha aggiunto: "State attenti, l'allarme aereo risuona in tutto il Paese"

''Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra''. Così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha commentato attraverso Telegram l'ondata di attacchi che hanno colpito diverse città del Paese compresa Kiev. Un messaggio social, in cui leader si è poi scagliato duramente contro la Russia e ha confermato l’allarme aereo in tutto il Paese.