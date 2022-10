Ucraina, missili su Kiev: colpito anche un parco giochi. VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Kiev si è svegliata sotto le esplosioni. Era dal 26 giugno scorso che le forze russe non attaccavano la capitale ucraina. Ci sarebbero almeno 5 morti e 12 feriti, come scrive su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, sottolineando che si tratta di "civili che stavano guidando o camminando nel centro della città". “Uno dei missili che hanno colpito Kiev è caduto vicino all'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky", riporta l'agenzia statale russa Ria Novosti. Proprio Zelesnky, in un messaggio sui social, scrive: "Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra". Un’altra esplosione è avvenuta in via Vladimirskaya, nel quartiere di Pechersk, dove si trova l'edificio del Servizio di sicurezza ucraino. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, parla infatti di "infrastrutture critiche" che sono state colpite. Tutte le stazioni sotterranee della metropolitana sono state intanto adibite a rifugi dopo le esplosioni, riferisce la compagnia della metropolitana di Kiev, citata dalla testata Suspilne. L’attacco aereo non sarebbe infatti ancora finito. “Chiedo a tutti di mantenere la calma e di restare nei rifugi. La difesa aerea opera nella regione. L'allerta aerea è ancora in corso. Teniamo duro", è il messaggio del governatore della regione di Kiev Oleksiy Kuleba, riporta il Guardian (GUERRA IN UCRAINA – GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).