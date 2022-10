Oggi riunione urgente del G7 sull'Ucraina dopo la nuova escalation del conflitto in Ucraina con gli ultimi bombardamenti russi seguiti all'attacco sul ponte della Crimea. Gli Usa annunciano l'invio di nuovi pacchetti di armi a Kiev: Biden si è impegnato a fornire a Zelensky anche "sistemi avanzati di difesa aerea". Novantotto minatori sono intrappolati nel sottosuolo per un'interruzione di corrente causata dalle bombe cadute nel sud dell'Ucraina. Il miliardario Milner rinuncia intanto alla cittadinanza russa. Si allungano i tempi per l'intesa sul piano d'azione Ue sull'energia. Dalla Germania arriverebbero aperture alla possibilità di fare debito comune per contrastare il caro bollette, ma per ora da Berlino non arrivano conferme. Interviene intanto anche Mattarella: "Le speculazioni sull'energia a danno dei cittadini sono intollerabili: l'Ue intervenga".

