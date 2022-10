Ucraina, liberati tutti i minatori bloccati sotto terra a Kryvyi Rih

Secondo quanto riporta il New York Times, che cita fonti militari locali, sono state salvate anche le ultime 98 persone che erano rimaste intrappolate a causa di un'interruzione di corrente provocata dai raid russi sulla città a Sud del Paese. In tutto erano 854 i minatori bloccati in 4 diverse miniere

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Sono stati tutti liberati e tratti in salvo i minatori rimasti intrappolati ieri nel sottosuolo a Kryvyi Rih, nell'Ucraina meridionale, a causa di un'interruzione di corrente provocata dai bombardamenti russi. Lo riporta il New York Times, che cita il capo dell’amministrazione militare della città secondo cui sono stati recuperati 854 minatori in 4 diverse miniere (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).