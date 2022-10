Guerra in Ucraina, alle 14 il G7 virtuale: partecipa anche Zelensky

La Casa Bianca ha fatto sapere che alla riunione virtuale si parlerà dell'"aggressione e delle atrocità" commesse da Mosca, "incluso il recente attacco missilistico” che ha colpito Kiev e altre città ucraine. “I confini non possono essere ridisegnati con la forza”, ha detto l'ambasciatrice britannica all'Onu, Barbara Woodward, in Assemblea generale. Karim Ahmad Khan, procuratore capo della Corte penale internazionale: “Ci sarà giustizia per i crimini di guerra” ascolta articolo Condividi

Al via alle 14 la riunione virtuale del G7 sulla guerra in Ucraina. La Casa Bianca in un comunicato ha confermato che parteciperà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ha sottolineato che si parlerà dell'"aggressione e delle atrocità" commesse dalla Russia, "incluso il recente attacco missilistico in Ucraina" che ha provocato la morte di almeno 10 civili e il ferimento di decine di persone. Gli Stati Uniti "invieranno nuovi pacchetti di armi a Kiev nei prossimi giorni e continueranno ad aiutare l'Ucraina a difendersi per tutto il tempo necessario", ha detto in un'intervista alla Cnn il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Anche la premier britannica Liz Truss ha garantito di voler continuare sulle orme del suo predecessore fornendo a Kiev le armi di cui ha bisogno e ha definito Putin "disperato per i successi ucraini" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Intanto le forze russe hanno attaccato di nuovo, nella notte, la città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto il governatore della regione, Oleksandr Starukh. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, Mosca ha preso di mira un sito infrastrutturale.

Gb all’Onu: “I confini non possono essere ridisegnati con la forza” approfondimento Sergej Surovikin, chi è il generale a capo delle operazioni in Ucraina "Quello della Russia sulle regioni ucraine è stato il più grande tentativo di annessione con la forza dalla Seconda guerra mondiale. Vladimir Putin cerca di prendere con la forza il territorio dell'Ucraina, le sue risorse, la sua identità. I confini non possono essere cambiati con la forza", ha detto l'ambasciatrice britannica all'Onu, Barbara Woodward, in Assemblea generale, chiedendo ai Paesi membri di votare in favore della risoluzione promossa dall'Ue che condanna l'annessione. "La Carta delle Nazioni Unite sancisce il principio dell'integrità territoriale - ha proseguito Woodward - Non abbiamo modo di risolvere le controversie o raggiungere gli obiettivi fondamentali dell'Onu se cediamo su questo principio, se un capo di Stato canaglia può con la forza cambiare i confini di un altro membro delle Nazioni Unite. La guerra della Russia sta ribaltando il principio più sacro del sistema internazionale: i confini non possono essere ridisegnati con la forza".

Cpi: “Per crimini guerra Russia ci sarà resa dei conti” leggi anche Ucraina, Lukashenko: "Esercito Bielorussia a fianco truppe russe" Intanto Karim Ahmad Khan, il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), ha assicurato che ci sarà giustizia per i crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina. Il diritto internazionale, ha detto Khan parlando con la Cnn, "garantirà che ci sarà un giorno della resa dei conti in Ucraina e in altre situazioni in cui qualsiasi bullo, qualsiasi individuo con una pistola o un missile, o con la capacità di infliggere terrore ai più vulnerabili, si renderà conto che la legge esiste". "La legge può non essere così forte come molte persone vorrebbero, ma non è così debole come molte persone pensano", ha sottolineato il capo della Cpi raccontando che ci sono suoi uomini "nei bunker in Ucraina insieme a civili, donne e bambini. Siamo lì per arrivare alla verità".