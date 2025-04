Canale di Panama, accordo con gli Usa: possono schierare truppe

Il documento è stato firmato da alti funzionari della sicurezza di entrambi i Paesi e consente al personale militare statunitense di dispiegarsi nelle strutture controllate da Panama per addestramento, esercitazioni e una serie di altre attività. L'accordo non consente agli Stati Uniti di costruire le proprie basi sull'istmo ma dà agli Stati Uniti ampia facoltà di dispiegare un numero imprecisato di personale nelle ex basi

Gli Stati Uniti potranno schierare truppe presso le installazioni controllate da Panama per addestramento, esercitazioni e una serie di altre attività. Truppe che, secondo quanto anticipato da Donald Trump in una riunione di governo, sono già state inviate. "Abbiamo dislocato molte truppe a Panama e occupato alcune aree che prima non avevamo", ha detto il commander in chief insieme al segretario alla Difesa Pete Hegseth, appena tornato da una visita ufficiale a Panama. La mossa è contro il controllo cinese del Canale. Da quando è tornato al potere a gennaio, Trump ha più volte affermato che la Cina esercita troppa influenza sul canale, che gestisce circa il 40% del traffico di container degli Stati Uniti e il 5% del commercio mondiale. La sua amministrazione ha giurato di "riprendere" il controllo della via d'acqua strategica che gli Stati Uniti hanno finanziato, costruito e controllato fino al 1999.