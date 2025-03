Groenlandia e Canale di Panama agli Usa, le prossime mosse di Trump

Introduzione

Il presidente americano Donald Trump è stato protagonista del primo intervento al congresso Usa del suo secondo mandato, tenendo tra l’altro il discorso più lungo di sempre mai ascoltato ad una sessione congiunta del Congresso da parte di un presidente: ben un'ora e 40 minuti. Superando quanto fatto dal presidente democratico Bill Clinton nel suo discorso sullo stato dell'Unione nel 2000 aveva parlato per 89 minuti. Tra i diversi temi toccati dal tycoon, la guerra in Ucraina, i dazi ma anche le mosse americane rispetto a Panama e alla Groenlandia. Ecco cosa sta succedendo negli Usa proprio in ambito di politica estera