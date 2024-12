Dopo l'intenzione di riprendere il controllo del canale di Panama, il presidente eletto ha espresso interesse anche per la Groenlandia. "Per ragioni di sicurezza nazionale e libertà in tutto il mondo, gli Stati uniti d'America ritengono che il possesso e il controllo della Groenlandia siano una necessità assoluta" ha scritto il tycoon su Truth. Subito la replica del primo ministro della Groenlandia, Mute Egede: “Non siamo in vedita e non lo saremo mai"

Per il presidente eletto Donald Trump è “una necessità assoluta” che gli Stati Uniti controllino la Groenlandia, ex colonia dell Danimarca fino al 1953 e oggi territorio danese autonomo. "Per ragioni di sicurezza nazionale e libertà in tutto il mondo, gli Stati uniti d'America ritengono che il possesso e il controllo della Groenlandia siano una necessità assoluta" ha scritto il tycoon su Truth Social. Trump ha poi commentato anche la nomina del nuovo ambasciatore statunitense in Danimarca, Ken Howery: “Farà un lavoro straordinario nel rappresentare gli interessi degli Stati Uniti”, ha detto il repubblicano. Già nel 2019, il tycoon aveva espresso interesse per l'isola autonoma danese per ragioni “strategiche”.