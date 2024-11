Groenlandia, Nasa svela una base militare abbandonata sotto i ghiacci

I radar hanno catturato per caso un'immagine inedita di Camp Century, realizzata dagli americani ai tempi della Guerra Fredda con un dedalo di tunnel segreti per il lancio di missili nucleari e poi abbandonata nel 1967

Durante una spedizione scientifica per lo studio della calotta glaciale in Groenlandia, i radar della Nasa hanno catturato per caso un'immagine inedita della base militare segreta Camp Century, realizzata sotto i ghiacci dagli americani ai tempi della Guerra Fredda con un dedalo di tunnel segreti per il lancio di missili nucleari e poi abbandonata nel 1967. Secondo quanto riporta il sito Earth Observatory della Nasa, l'inatteso avvistamento risale allo scorso aprile, quando un team di ingegneri ha sorvolato la calotta glaciale a bordo dell'aereo Gulfstream III con uno strumento radar (Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar, Uavsar) per mappare la profondità dei ghiacci e gli strati di roccia sottostante.