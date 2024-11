La foto del cielo stellato scattata da un italiano premiata dalla Nasa

La straordinaria immagine catturata dal telescopio di Francesco Radici, bancario umbro con la passione per l’astrofotografia, sta facendo il giro del mondo. Da ieri è stata pubblicata sul sito della NASA, premiata come APOD (Astronomy Picture of the Day), foto astronomica del giorno

Il cielo stellato dell’Altotevere. Come la firma di un artista su un quadro, la straordinaria immagine catturata dal telescopio di Francesco Radici, 43 anni, bancario umbro con la passione per l’astrofotografia, sta facendo il giro del mondo. Da ieri, infatti, è stata pubblicata sul sito della NASA , premiata come APOD (Astronomy Picture of the Day), foto astronomica del giorno, il riconoscimento più prestigioso, a livello internazionale, nel campo dell'astrofotografia.

Il fotografo: "Studio, dedizione e sacrificio"

“La soddisfazione è stata tanta – precisa con emozione e orgoglio, Francesco Radici - si tratta infatti del coronamento di un percorso complesso e non privo di difficoltà, cominciato 5 anni fa, quando mi sono appassionato a questa particolare branca della fotografia, ed ho comprato la mia prima attrezzatura dedicata. La fotografia astronomica, sebbene resa più accessibile di un tempo dalle tecnologie digitali, necessita di una preparazione accurata che parte dalla scelta del soggetto, dell'inquadratura, dalla predisposizione e ottimizzazione dell'attrezzatura, prosegue con le riprese vere e proprie che possono protrarsi per diverse notti all'aperto, come in questo caso, passate spesso in auto a ripararsi dal freddo e dall'umidità invernale, e termina con l'elaborazione finale con software specifici che permettono di "staccare" il soggetto ripreso dal fondo cielo, evidenziarne i contrasti e i colori e renderlo in maniera esteticamente accurata e piacevole. Inutile dire – prosegue Radici - che tutte le fasi comportano studio, dedizione e sacrificio se si vogliono raggiungere risultati degni di nota, e oltre alle soddisfazioni, non mancano cocenti delusioni quando le cose non vanno come previsto per problemi tecnici o di meteo avverso, ad esempio. Ma quasi sempre la soddisfazione nel vedere il risultato dei propri sacrifici, fa dimenticare tutta la fatica e le arrabbiature.”