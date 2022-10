Ucraina, Lavrov: "Possibile incontro tra Biden e Putin al G20 a Bali"

Al prossimo vertice sulle più grandi economie del mondo, in programma in Indonesia a metà novembre, potrebbe esserci l'incontro tra i due leader. La Russia però mette le mani avanti sulla fattibilità: "solo se la proposta di un incontro viene inoltrata". Mentre l'America ipotizza un "vedremo" ascolta articolo Condividi

La Russia è pronta a considerare un'eventuale proposta di incontro tra Putin e Biden al G20 di metà novembre in Indonesia se questa venisse inoltrata. A dichiararlo è il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass. Il Cremlino fa sapere che è aperto al dialogo con l'Occidente “ma sta aspettando una proposta seria''. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo nel corso di una intervista all'emittente Rossiya 1 Tv. Le parole di Lavrov seguono quelle del portavoce del Pentagono John Kirby, secondo il quale Mosca avrebbe rifiutato una proposta di Washington di dialogare. ''Questa è una bugia. Non abbiamo ricevuto alcuna proposta seria di contatto'' ha detto Lavrov (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Biden su un incontro con Putin al G20: “Resta da vedere” approfondimento Casa Bianca: “Non c’è minaccia nucleare imminente dalla Russia” Un faccia a faccia tra Joe Biden e Vladimir Putin.Tutto è pronto per l’evento più atteso al prossimo vertice del G20 in programma il 15 novembre a Bali. I preparativi sono già in corso, anche se per ora non c’è nulla di certo. Il presidente Usa non esclude un incontro con l'omologo russo anche se alla stampa che gli chiede della possibilità di un colloquio col leader del Cremlino per parlare di Ucraina, il capo della Casa Bianca risponde: "Questo resta da vedere”. L’ultima conversazione tra i due leader di Usa e Russia, avvenuto però solo telefonicamente, risale allo scorso dicembre. Biden e Putin avrebbero dovuto incontrarsi di nuovo a febbraio ma l'invasione dell’Ucraina ha fatto saltare tutto.

Kiev non conferma che Zelensky andrà al G20 di Bali approfondimento G7 virtuale sull’Ucraina oggi: partecipa anche Zelensky. DIRETTA Volodymyr Zelensky non conferma ancora la sua presenza al vertice del G20, in programma a metà novembre a Bali, in Indonesia. "Non è stata ancora presa alcuna decisione" fa sapere l’ufficio stampa del leader ucraino. L'ambasciatore indonesiano negli Emirati Arabi Uniti, Husin Bagis, auspica la presenza di Putin e Zelensky al vertice. "Stiamo decidendo in quali hotel ospitarli, uno per Putin e uno per Zelensky" fa sapere Bagis. Sarebbe la prima volta che i due rivali si incontrano dall'inizio della guerra. Secondo la Casa Bianca se Putin sarà presente, dovrebbe partecipare anche Zelensky.